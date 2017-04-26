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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как заработать с помощью AdvertApp
    Опубликовано: 2017-04-26 18:23:39

    Как хорошо известно, рекламодатели всеми способами стараются разбогатеть на пользователях. Реклама теперь появляется в интернете, присутствует во время просмотра фильмов в онлайн-режиме, она встречается даже в играх для мобильных платформ. Но есть ли возможность у обычных пользователей устроить себе похожий заработок?

    Как оказалось — есть. Это весьма оригинальный мобильный заработок, требующий от «работника» только наличие современного смартфона с последней версией ОС. Для этого понадобиться приложение AdvertApp, а также немного свободного времени.

    В данном приложении выставляются определенные «заказы». Например, установить и запустить определенное приложение, написать отзыв о той или иной программе, не удалять программу или приложение определенное количество дней, регулярно ее используя. Стоимость каждого такого заказа, естественно, небольшая и начинает от 1 рубля. Но и работы, в принципе, никакой не требуется — только стабильный мобильный интернет и достаточное количество памяти.

    Конечно, это очень небольшие деньги, но их вполне хватит, чтобы пополнить мобильный счет, оплатить интернет или купить себе лишнюю шоколадку. Впрочем, есть и другой вариант — их необязательно выводить. Заработанные таким способом средства можно переводить в игровую валюту или покупать платные игры.

    Кроме того, заработок осуществляется не только с помощью выполнения таких заказов. Самый лучший вариант — привлекать рефералов. Каждый человек, прошедший по вашей рудеральной ссылке, начинает работать и на вас. Вы получаете 10% от его заработка (эти деньги не снимаются с реферала, они начисляются системой, как бонусное поощрение), так что чем больше у вас работающих рефералов, тем выше и ваш доход.

    В заключение можно сказать следующее — это не полноценная работа в интернете, и даже не ее аналог. Но это неплохой способ подзаработать, допустим, для покупки интересной игры или программы.

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