Какую доменную зону выбрать? Опубликовано: Запуск сайта – жизненно необходимый шаг для любой компании в условиях нашего информационного мира. И выбор доменной зоны лежит в начале этого пути. Поэтому перед тем как приступать к разработке сайта, необходимо разобраться с тонкостями выбора доменной зоны, о чем будет рассказано ниже. Основы выбора Перед выбором домена следует определиться с тем, что будет представлять собой ваш интернет-ресурс. Исходя из его предназначения и стоит выбирать ту или иную доменную зону. Ведь каждый домен рассчитан на конкретную аудиторию и направление, несмотря на наличие открытой регистрации и сегодняшнюю достаточную условность специализации доменов. Доменные зоны можно разделить на группы, опираясь на их охват аудитории, а также направленность: • международные. Самыми распространенными из них являются .COM, .ORG и .NET. Ориентироваться на такие домены лучше в том случае, если ваш ресурс направлен на выход за пределы одной страны; • национальные. Главной особенностью таких зон является то, что они в отличие от международных ориентированы на определенную географическую область. К таким доменам относятся .COM.UA, .UA, .RU и т.д. К примеру, если бизнес нацелен на украинскую аудиторию и украинский рынок, то лучшим решением будет регистрация сайта на .COM.UA – самом популярном домене Украины (даже украинский «Гугл» зарегистрирован именно здесь). Также стоит выделить региональные домены, которые ориентируются для работы в определенной области. К таким доменам относятся, например kiev.com.ua или od.ua. Такие домены будут интересны местным локальным магазинам и других формам мелкого/среднего бизнеса. Выбор по другим критериям Как уже отмечалось выше, существует два критерия выбора – аудитория охвата и направление работы. Первый критерий выбора мы уже рассмотрели. Осталось разобраться с направленностью работы портала. Открытие интернет-ресурса несет в себе определенную цель (продвижение компании, поиск новых покупателей, расширение, предоставление информации о своем продукте, трансляция/продажа контента и т.д.). Поэтому и делать акцент нужно на предстоящую специализацию сайта: если нужен персональный портал для ведения личного блога или канала, лучше выбирать доменную зону .NAME. Любое имя (адрес портала), которое заканчивается на .NAME будет выглядеть как визитная карточка;

чтобы создать информационный ресурс, лучше зарегистрировать имя в зоне .INFO. Этот домен был специально создан для регистрации сайтов информационной направленности. При этом регистрация имени здесь обойдется достаточно дешево;

если необходимо сделать в интернете представительство своей компании и заниматься ее дальнейшим продвижением, необходимо выбирать коммерческий домен. Для этих целей подойдет .BIZ.UA или уже упоминаемый .COM.UA. Несмотря на то, что это домены второго уровня, с локальным позиционированием они справляются не хуже, чем зоны верхнего или первого уровня (например, .COM, .ORG и .NET). Международный домен .BIZ создавался специально для корпораций и компаний в качестве помощника домену .COM. Поэтому наличие вашего сайта на этом домене автоматически придаст ему дополнительные очки к авторитетности. Как видим, каждая доменная зона имеет свое предназначение и при выборе нужно учитывать все, что может положительно или отрицательно сказаться на работе интернет-ресурса. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.