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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США ускорят строительство системы ПРО в Южной Корее
    Опубликовано: 2017-04-27 09:15:28

    На фоне роста напряженности в отношениях с КНДР Соединенные Штаты Америки ускорят строительство системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее. Об этом сообщило сегодня южнокорейское Министерство обороны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
    Предполагается, что система ПРО будет полностью готова к концу 2017 года. Некоторые составные части современного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) сегодня были переправлены на юг страны.
    “Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи”, — говорится в заявлении военного ведомства.
    В Китае раскритиковали развертывание ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия.
    Против развертывания системы ПРО в Южной Корее высказалась также Россия.

    Владимир Корчинский

    Источник: УНН

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