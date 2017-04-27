На фоне роста напряженности в отношениях с КНДР Соединенные Штаты Америки ускорят строительство системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее. Об этом сообщило сегодня южнокорейское Министерство обороны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Предполагается, что система ПРО будет полностью готова к концу 2017 года. Некоторые составные части современного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) сегодня были переправлены на юг страны.
“Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи”, — говорится в заявлении военного ведомства.
В Китае раскритиковали развертывание ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия.
Против развертывания системы ПРО в Южной Корее высказалась также Россия.
Владимир Корчинский
Источник: УНН