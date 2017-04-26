  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сидячий образ жизни провоцирует развитие рака
    Опубликовано: 2017-04-26 13:44:32

    Новое исследование, представленное Американским институтом по исследованию рака, указывает на существование связи между количеством часов, проведенных перед телевизором, и риском развития рака.

    Благодаря более раним исследованиям, уже известно, что физические упражнения выступают защитным фактором от развития раковых заболеваний, таких как рак молочной железы и толстой кишки. Теперь доказана и обратная связь - сидячий образ жизни повышает шансы на развитие опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Как сообщает Medical Xpress, группа исследователей во главе с эпидемиологом Кристин Фриденрейх при обследовании 92.000 онкологических больных обнаружила, что существенное значение в развитии рака играет именно малоподвижный образ жизни.

    Физическая активность соответствует более низким уровням воспалительных маркеров, например, С-реактивного белка, который связан с развитием некоторых видов рака.

    Считается, что человек, в среднем, сидит 15,5 часов в день во время работы, учебы, приема пищи, езды в транспорте или перед телевизором. Такая продолжительная гиподинамия не проходит для организма без негативных последствий.

    Поэтому Кристин Фриденрейх рекомендует ежечасно проявлять хотя бы минимальную физическую активность. Ходить по коридору, чаще вставать и садиться, по возможности, не использовать транспорт. Удачной идеей является эксплуатация офисного велотренажера, боксерской груши или других возможностей для проявления активности.

    Физическая активность снижает риск рака. Например, вероятность образования рака молочной железы снижается на 25-30%.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.