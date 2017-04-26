Новое исследование, представленное Американским институтом по исследованию рака, указывает на существование связи между количеством часов, проведенных перед телевизором, и риском развития рака.
Благодаря более раним исследованиям, уже известно, что физические упражнения выступают защитным фактором от развития раковых заболеваний, таких как рак молочной железы и толстой кишки. Теперь доказана и обратная связь - сидячий образ жизни повышает шансы на развитие опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Как сообщает Medical Xpress, группа исследователей во главе с эпидемиологом Кристин Фриденрейх при обследовании 92.000 онкологических больных обнаружила, что существенное значение в развитии рака играет именно малоподвижный образ жизни.
Физическая активность соответствует более низким уровням воспалительных маркеров, например, С-реактивного белка, который связан с развитием некоторых видов рака.
Считается, что человек, в среднем, сидит 15,5 часов в день во время работы, учебы, приема пищи, езды в транспорте или перед телевизором. Такая продолжительная гиподинамия не проходит для организма без негативных последствий.
Поэтому Кристин Фриденрейх рекомендует ежечасно проявлять хотя бы минимальную физическую активность. Ходить по коридору, чаще вставать и садиться, по возможности, не использовать транспорт. Удачной идеей является эксплуатация офисного велотренажера, боксерской груши или других возможностей для проявления активности.
Физическая активность снижает риск рака. Например, вероятность образования рака молочной железы снижается на 25-30%.
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Сидячий образ жизни провоцирует развитие рака
Опубликовано: 2017-04-26 13:44:32
Новое исследование, представленное Американским институтом по исследованию рака, указывает на существование связи между количеством часов, проведенных перед телевизором, и риском развития рака.
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