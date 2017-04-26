Ежедневное употребление в пищу экстракта граната замедляет процесс старения Опубликовано: Гранаты помогают предотвратить развитие болезней сердца, снизить остроту стресса и даже улучшить качество сексуальной жизни. Недавно же ученые провозгласили гранат новым источником молодости. Оказывается, ежедневное употребление в пищу экстракта граната замедляет процесс старения ДНК, сообщает The Daily Mail.



Это было доказано в ходе испытания на 60 добровольцах. Они принимали экстракт, полученный из целого граната, в течение месяца в виде капсул. При этом ученые, работавшие под руководством доктора Серджио Стрейтенбергера, отслеживали активность химических соединений у них в теле и сравнивали ее с активностью контрольной группы.



Так они обнаружили значительное снижение концентрации маркера 8-Oxo-DG, связываемого с клеточными повреждениями, способными спровоцировать нарушения в работе мозга, мышц, печени, почек и состарить кожу. Судя по всему, происходило замедление окисления ДНК в клетках, которое происходит со временем, констатируют сотрудники частной испанской лаборатории ProbelteBio. Также известно, что гранаты богаты витаминами А, С, Е, железом и антиоксидантами, нейтрализующими работу свободных радикалов.



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