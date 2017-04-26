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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп не изменил планы о строительстве стены между США и Мексикой
    Опубликовано: 2017-04-26 15:00:40

    По словам президента США, он не изменил свою позицию в отношении строительства стены на границе с Мексикой, несмотря на заявления "фейковых СМИ".

    Президент США Дональд Трамп не изменил свои планы в отношении строительства стены между США и Мексикой, хотя начало строительства и затягивается. Об этом он написал в своем Twitter.

    "Не дайте фейковым медиа говорить вам, что я изменил позицию в отношении стены. Она будет построена и поможет остановить поток наркотиков, людей и прочего", - написал он.

    Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.

    Указ о строительстве он подписал в первый же день на посту президента.

    В феврале в Мексике прошли акции протеста, в которых приняли участие около 20 тыс человек. Участники митингов выступили против миграционной политики Трампа и его планов заставить мексиканское правительство оплатить строительство стены на границе.

    Как сообщает Би-би-си, демократы в Конгрессе США пообещали заблокировать запрос на финансирование строительства стены, если он поступит, поскольку этот проект оценивают в миллиарды долларов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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