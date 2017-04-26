Трамп не изменил планы о строительстве стены между США и Мексикой

По словам президента США, он не изменил свою позицию в отношении строительства стены на границе с Мексикой, несмотря на заявления "фейковых СМИ".

Президент США Дональд Трамп не изменил свои планы в отношении строительства стены между США и Мексикой, хотя начало строительства и затягивается. Об этом он написал в своем Twitter.

"Не дайте фейковым медиа говорить вам, что я изменил позицию в отношении стены. Она будет построена и поможет остановить поток наркотиков, людей и прочего", - написал он.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Указ о строительстве он подписал в первый же день на посту президента.

В феврале в Мексике прошли акции протеста, в которых приняли участие около 20 тыс человек. Участники митингов выступили против миграционной политики Трампа и его планов заставить мексиканское правительство оплатить строительство стены на границе.

Как сообщает Би-би-си, демократы в Конгрессе США пообещали заблокировать запрос на финансирование строительства стены, если он поступит, поскольку этот проект оценивают в миллиарды долларов.

ЛIГАБiзнесIнформ