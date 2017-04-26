Саммит G7: Италия возобновит пограничный контроль на 20 дней

Решение временно установить пограничный контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая.

Италия возобновит на 20 дней контроль на въезде в наземных, воздушных и морских пунктах пересечения границы страны в связи с проведения в мае 2017 года саммита G7. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"В связи с проведением 26-27 мая саммита G7 в городе Таормина итальянскими компетентными органами (с 00:00 часов 10 мая 2017 года по 24:00 30 мая 2017) будет временно возобновлен контроль на въезде в наземных, воздушных и морских пунктах пересечения государственной границы Италии. Просим учесть при планировании путешествий в Италию", - отмечается в сообщении.

ЛIГАБiзнесIнформ