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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Саммит G7: Италия возобновит пограничный контроль на 20 дней
    Опубликовано: 2017-04-26 14:45:22

    Решение временно установить пограничный контроль в Шенгенской зоне будет действовать с 10 по 31 мая.

    Италия возобновит на 20 дней контроль на въезде в наземных, воздушных и морских пунктах пересечения границы страны в связи с проведения в мае 2017 года саммита G7. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

    "В связи с проведением 26-27 мая саммита G7 в городе Таормина итальянскими компетентными органами  (с 00:00 часов 10 мая 2017 года по 24:00 30 мая 2017) будет временно возобновлен контроль на въезде в наземных, воздушных и морских пунктах пересечения государственной границы Италии. Просим учесть при планировании путешествий в Италию", - отмечается в сообщении.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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