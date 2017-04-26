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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иглоукалывание может быть источником тяжелых заболеваний
    Опубликовано: 2017-04-26 10:04:29

    Бактериальные инфекции, гепатит B и C, а также ВИЧ могут передаваться через загрязненные иглы в процессе иглоукалывания, сообщили эксперты.

    Ученые изучили официальные данные по количеству занесенных инфекций, связанных с иглоукалыванием. Оказалось, что это лишь вершина айсберга и ситуация обстоит гораздо сложнее. Дезинфекция игл и инструментария, связанного с процессом акупунктуры, очень часто производится не на должном уровне, утверждают специалисты. Они призывают специалистов в сфере иглоукалывания использовать стерильные инструменты и проводить дезинфекцию должным образом. Данные исследования были опубликованы в свежем номере the British Medical Journal.

    Иглоукалывание – один из самых распространенных методов лечения в нетрадиционной медицине. Основан он на теории воздействия игл на определенные точки, что в последствии приводит к выздоровлению пациента. Такое лечение широко распространено на Востоке, однако за последнее десятилетие все чаще используется и на Западе.

    В связи с широким распространением акупунктуры, исследователи рекомендуют проводить аккредитацию специалистов нетрадиционной медицины и более строго регулировать их деятельность, сообщает Reuters.

    medicinform.net

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