Иглоукалывание может быть источником тяжелых заболеваний

Бактериальные инфекции, гепатит B и C, а также ВИЧ могут передаваться через загрязненные иглы в процессе иглоукалывания, сообщили эксперты.

Ученые изучили официальные данные по количеству занесенных инфекций, связанных с иглоукалыванием. Оказалось, что это лишь вершина айсберга и ситуация обстоит гораздо сложнее. Дезинфекция игл и инструментария, связанного с процессом акупунктуры, очень часто производится не на должном уровне, утверждают специалисты. Они призывают специалистов в сфере иглоукалывания использовать стерильные инструменты и проводить дезинфекцию должным образом. Данные исследования были опубликованы в свежем номере the British Medical Journal.

Иглоукалывание – один из самых распространенных методов лечения в нетрадиционной медицине. Основан он на теории воздействия игл на определенные точки, что в последствии приводит к выздоровлению пациента. Такое лечение широко распространено на Востоке, однако за последнее десятилетие все чаще используется и на Западе.

В связи с широким распространением акупунктуры, исследователи рекомендуют проводить аккредитацию специалистов нетрадиционной медицины и более строго регулировать их деятельность, сообщает Reuters.

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