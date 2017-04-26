Количество обращений за субсидиями в первом квартале уменьшилось

За субсидиями в январе-марте текущего года обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

“В январе–марте 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 1 млн 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше, чем в январе–марте 2016 года. При этом на домохозяйства в городских поселениях приходилось 65,0% таких обращений”, — сказано в сообщении.

Как отмечается, с начала года назначены субсидии 1 млн 394,8 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях — 965,2 тыс.. домохозяйств, в сельской местности — 429,6 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2 тыс., или на 0,9%.

Указано, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,8% и составило 1 тыс. 265,9 грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.

Инф. finance.ua