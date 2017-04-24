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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В США впервые за пять лет выросли военные расходы – SIPRI
    Опубликовано: 2017-04-24 16:30:16

    Мировые военные расходы в 2016 году выросли на 0,14%.
    В США (1,7%) за 2016 год впервые за последние пять лет выросли военные расходы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Ученые отмечают, что военные расходы растут и в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, а заметное сокращение трат в военной сфере произошло во многих странах-экспортерах нефти.
    Эксперты отмечают, что особенностью прошедшего года стало то, что впервые с 2010 года рост военных расходов отмечен в Северной Америке, в Западной Европе такой рост наблюдается уже второй год подряд.
    По данным SIPRI, в целом мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 миллиардов долларов и выросли по сравнению с предыдущим 2015 годом на 0,4%. Эксперты СИПРИ пояснили, что общая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека.
    Страной с самыми высокими ежегодными расходами в мире остаются США. Страна не первый год возглавляет список СИПРИ по странам с крупными расходами в этой сфере. Доля США в мировых расходах составила за прошедший год 36%.
    На втором месте после США – Китай (13% в доле 15 стран с высокими военными расходами). На третьем Россия (4,1%), потеснившая Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмого в 2015 году на пятое в 2016 году поднялась Индия (3,3%).
    В СИПРИ добавляют, что под военными расходами имеются ввиду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.
    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Германию и других европейских членов НАТО в своих же собственных интересах повысить отчисления на оборону.

    Инф. korrespondent.net

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