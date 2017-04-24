В США впервые за пять лет выросли военные расходы – SIPRI Опубликовано: Мировые военные расходы в 2016 году выросли на 0,14%.

В США (1,7%) за 2016 год впервые за последние пять лет выросли военные расходы, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Ученые отмечают, что военные расходы растут и в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, а заметное сокращение трат в военной сфере произошло во многих странах-экспортерах нефти.

Эксперты отмечают, что особенностью прошедшего года стало то, что впервые с 2010 года рост военных расходов отмечен в Северной Америке, в Западной Европе такой рост наблюдается уже второй год подряд.

По данным SIPRI, в целом мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 миллиардов долларов и выросли по сравнению с предыдущим 2015 годом на 0,4%. Эксперты СИПРИ пояснили, что общая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека.

Страной с самыми высокими ежегодными расходами в мире остаются США. Страна не первый год возглавляет список СИПРИ по странам с крупными расходами в этой сфере. Доля США в мировых расходах составила за прошедший год 36%.

На втором месте после США – Китай (13% в доле 15 стран с высокими военными расходами). На третьем Россия (4,1%), потеснившая Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмого в 2015 году на пятое в 2016 году поднялась Индия (3,3%).

В СИПРИ добавляют, что под военными расходами имеются ввиду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Германию и других европейских членов НАТО в своих же собственных интересах повысить отчисления на оборону. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

