Германия сохранит контроль на границе с Австрией до конца года

Контроль смогут отменить лишь после того, как будет обеспечена надежная защита внешних границ Евросоюза, считают в Министерстве внутренних дел Баварии.

Несмотря на снижение притока нелегальных мигрантов, власти федеральной земли Бавария не будут отменять контроль на границе с Австрией до конца 2017 года. Об этом заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, передает еженедельник Bild am Sonntag.

"Погранконтроль сохранится как минимум до конца текущего года", - сообщил Херрман.

По мнению Херрмана, контроль можно отменять лишь после того, как будет обеспечена надежная защита внешних границ Евросоюза.

С января 2017 года на границах Баварии были задержаны около 4500 беженцев.

6 января 2017 года сообщалось, что Австрия намерена продлить на неограниченное время контроль на своих границах до тех пор, "пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы".

Впервые пограничный контроль был введен Германией в сентябре 2015 года из-за чрезмерного наплыва беженцев. Проверки осуществлялись в Баварии на границе с Австрией. Далее к аналогичным мерам прибегли Австрия, Дания, Швеция и Норвегия.

ЛIГАБiзнесIнформ