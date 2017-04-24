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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Германия сохранит контроль на границе с Австрией до конца года
    Опубликовано: 2017-04-24 15:30:44

    Контроль смогут отменить лишь после того, как будет обеспечена надежная защита внешних границ Евросоюза, считают в Министерстве внутренних дел Баварии.

    Несмотря на снижение притока нелегальных мигрантов, власти федеральной земли Бавария не будут отменять контроль на границе с Австрией до конца 2017 года. Об этом заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, передает еженедельник Bild am Sonntag.

    "Погранконтроль сохранится как минимум до конца текущего года", - сообщил Херрман.

    По мнению Херрмана, контроль можно отменять лишь после того, как будет обеспечена надежная защита внешних границ Евросоюза.

    С января 2017 года на границах Баварии были задержаны около 4500 беженцев.

    6 января 2017 года сообщалось, что Австрия намерена продлить на неограниченное время контроль на своих границах до тех пор, "пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы".

    Впервые пограничный контроль был введен Германией в сентябре 2015 года из-за чрезмерного наплыва беженцев. Проверки осуществлялись в Баварии на границе с Австрией. Далее к аналогичным мерам прибегли Австрия, Дания, Швеция и Норвегия.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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