ОБСЕ начала расследовать подрыв машины наблюдателей миссии Опубликовано: Генеральный секретарь ОБСЕ сказал, что ответственныость за безопасность наблюдателей несут все стороны. ОБСЕ начала расследование подрыва машины патруля Специальной мониторинговой миссии и гибели сотрудника. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Укринформ. "ОБСЕ начала расследование инцидента и ждет максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Заньер. Он подчеркнул, что за безопасность наблюдателей несут ответственность все стороны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее призвала привлечь виновных к ответственности. 23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

