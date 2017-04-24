Генеральный секретарь ОБСЕ сказал, что ответственныость за безопасность наблюдателей несут все стороны.
ОБСЕ начала расследование подрыва машины патруля Специальной мониторинговой миссии и гибели сотрудника. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Укринформ.
"ОБСЕ начала расследование инцидента и ждет максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Заньер.
Он подчеркнул, что за безопасность наблюдателей несут ответственность все стороны.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее призвала привлечь виновных к ответственности.
23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.