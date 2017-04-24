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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ОБСЕ начала расследовать подрыв машины наблюдателей миссии
    Опубликовано: 2017-04-24 14:30:29

    Генеральный секретарь ОБСЕ сказал, что ответственныость за безопасность наблюдателей несут все стороны.

    ОБСЕ начала расследование подрыва машины патруля Специальной мониторинговой миссии и гибели сотрудника. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает Укринформ.

    "ОБСЕ начала расследование инцидента и ждет максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Заньер. 

    Он подчеркнул, что за безопасность наблюдателей несут ответственность все стороны.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее призвала привлечь виновных к ответственности. 

    23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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