Чехия призвала гарантировать безопасность ОБСЕ в Донбассе

Среди раненых наблюдателей в Донбассе - гражданин Чехии.

Чехия призвала обеспечить безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой ОБСЕ в Донбассе и предоставить полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента в Донбассе, во время котрого взорвался патрульный автомобиль СММ ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. Один американский наблюдатель погиб. Двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Чехия полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине.

"Чешская Республика призывает все стороны конфликта гарантировать безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

ЛIГАБiзнесIнформ