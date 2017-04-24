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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чехия призвала гарантировать безопасность ОБСЕ в Донбассе
    Опубликовано: 2017-04-24 13:30:10

    Среди раненых наблюдателей в Донбассе - гражданин Чехии.

    Чехия призвала обеспечить безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой ОБСЕ в Донбассе и предоставить полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

    "МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента в Донбассе, во время котрого взорвался патрульный автомобиль СММ ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. Один американский наблюдатель погиб. Двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

    В МИД подчеркнули, что Чехия полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине.

    "Чешская Республика призывает все стороны конфликта гарантировать безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

    23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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