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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стали известны результаты первого тура президентских выборов во Франции
    Опубликовано: 2017-04-24 12:00:53

    Во второй тур выборов во Франции вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.
     
    Во второй тур выборов президента Франции вышли кандидат либерального движения Вперед! Эмманюэль Макрон и лидер Национального Фронта Марин Ле Пен. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на опрос Ipsos-Sopra Steria.

    За Макрона отдано 23,7% голосов, за Ле Пен — 21,7%, за лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона и кандидата правой партии Республиканцы Франсуа Фийона — по 19,5%.

    Согласно экзит-поллу La Sofres Макрон и Ле Пен получат по 23%, а Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон — по 19%.

    Впервые за много лет во втором туре президентских выборов не оказалось представителей доминирующих на протяжении десятилетий на политической арене Франции социалистов и Республиканцев.

    Кандидат социалистов Бенуа Амон, который согласно экзит-поллу Ipsos-Sopra Steria получил 6,2% голосов, призвал голосовать во втором туре выборов 7 мая за Эмманюэля Макрона. Кандидата также пообещал поддержать представитель партии Республиканцы Эрвэ Маритон.

    Всего в первом туре выборов участвовало 11 кандидатов.

    По прогнозу Ipsos-Sopra Steria для Le Monde явка на выборах составит 77%, что несколько меньше показателей выборов 2012 года, когда на участки пришли 79,48% избирателей.

    Инф. delo.ua

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