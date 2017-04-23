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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Оксидативный стресс приводит к преждевременному старению стволовых клеток
    Опубликовано: 2017-04-23 15:24:02

    Стволовые клетки тканей с высокой степенью регенерации, например, крови, в значительной мере чувствительны к эндогенным повреждениям ДНК, вызванным как внутренними, так и внешними причинами. Механизмы реакции на такие стрессы, имеющееся в гемопоэтических стволовых клетках (ГСК), играют важную роль в поддержании гемопоэтического гомеостаза, но до сих пор остаются почти не изученными.

    Японские ученые из Tokai University School of Medicine показали, что серия трансплантаций человеческих ГСК иммунодефицитным мышам приводит к репликативному стрессу, вызывающему рост внутриклеточного содержания реактивных форм кислорода (reactive oxygen species, ROS) и накопление повреждений ДНК в ГСК. Такое накопление повреждений ДНК наблюдается также в ГСК у пациентов, которым трансплантировали эти клетки, и у пожилых людей.

    Ускорение роста внутриклеточного содержания ROS при воздействии ингибитора глутатионсинтетазы приводит к росту повреждений ДНК, результатом чего становится нарушение функций ГСК in vivo. Оксидативное повреждение ДНК специфически активирует экспрессию ингибиторов клеточного цикла ГСК, что приводит к преждевременному старению этих клеток и в конечном счете утрате ими функций стволовых клеток.

    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, важным открытием японских ученых стало то, что применение антиоксидантов может предотвратить оксидативное повреждение ДНК и вызванное им нарушение функций кроветворных стволовых клеток.

    Результаты данной работы говорят о том, что ROS играют ключевую роль в повреждении ДНК и что регуляция уровня ROS может стать действенным инструментом влияния на старение стволовых клеток.

    news.gradusnik.ru

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