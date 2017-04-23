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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мойте руки горячей водой с мылом
    Опубликовано: 2017-04-23 16:44:13

    Исследование проведенное Университетом Аризоны University of Arizona показало, что на типичном рабочем столе офисного работника в несколько сотен раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза в офисном туалете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Если на сиденье находится 49 бактерий на каждые 7 куб. см., то на клавиатуре компьютера — почти 21 тыс., на телефоне — больше 25 тыс.

    На рабочих столах обитают возбудители пневмонии, стрептококки и т. д. Риск заражения можно значительно снизить, если ежедневно дезинфицировать рабочие поверхности. Кроме того, рекомендуется мыть руки горячей водой с мылом.

    medicus.ru

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