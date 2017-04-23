Мойте руки горячей водой с мылом

Исследование проведенное Университетом Аризоны University of Arizona показало, что на типичном рабочем столе офисного работника в несколько сотен раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза в офисном туалете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Если на сиденье находится 49 бактерий на каждые 7 куб. см., то на клавиатуре компьютера — почти 21 тыс., на телефоне — больше 25 тыс.

На рабочих столах обитают возбудители пневмонии, стрептококки и т. д. Риск заражения можно значительно снизить, если ежедневно дезинфицировать рабочие поверхности. Кроме того, рекомендуется мыть руки горячей водой с мылом.

medicus.ru