Заболеет ли дитя раком определяется в первые дни жизни ребенка

Результаты исследований проведенных в Великобритании свидетельствуют о том, что большинство случаев рака в детском возрасте связано с воздействием продуктов получаемых в результате высокотемпературного сгорания и действия летучих органических компонентов.

Особенно опасен 1,3 бутадиен (butadiene), который используется на предприятиях производящих искусственную резину. Выраженную опасность представляют так же окислы азота, бензпирен, диоксин, свинец, кадмий и ртуть.



Доктор George Knox из университета Бирмигема (Великобритания) сопоставил место рождения и случаи смерти детей от раковых заболеваний. Оказалось, что в первые дни жизни большинство детей – жертв рака подверглись воздействию выбросов токсичных химических веществ.



Канцерогенный эффект имел место и в тех случаях, когда имело место воздействие канцерогенных веществ на мать. Предполагается, что в этой ситуации токсиканты поступали к плоду через плаценту.



medicus.ru