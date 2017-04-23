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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Заболеет ли дитя раком определяется в первые дни жизни ребенка
    Опубликовано: 2017-04-23 12:24:04

    Результаты исследований проведенных в Великобритании свидетельствуют о том, что большинство случаев рака в детском возрасте связано с воздействием продуктов получаемых в результате высокотемпературного сгорания и действия летучих органических компонентов.

    Особенно опасен 1,3 бутадиен (butadiene), который используется на предприятиях производящих искусственную резину. Выраженную опасность представляют так же окислы азота, бензпирен, диоксин, свинец, кадмий и ртуть.


    Доктор George Knox из университета Бирмигема (Великобритания) сопоставил место рождения и случаи смерти детей от раковых заболеваний. Оказалось, что в первые дни жизни большинство детей – жертв рака подверглись воздействию выбросов токсичных химических веществ.


    Канцерогенный эффект имел место и в тех случаях, когда имело место воздействие канцерогенных веществ на мать. Предполагается, что в этой ситуации токсиканты поступали к плоду через плаценту.

    medicus.ru

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