Что такое миостимуляция

Борясь с лишними килограммами, мучая себя диетами, мы, к сожалению, не всегда можем добиться идеальной фигуры. У нашего тела существуют проблемные зоны, например живот, внутренние и наружные поверхности бедер, коленки, подбородок, руки и др., которые сложно скорректировать. Скорректировать недостатки поможет процедура миостимуляции, применяющаяся для работы с мышечной тканью. Она применяется для похудения, а также помогает подкачать мышцы пресса и избавиться от складок кожи. Миостимуляция груди придает ей прекрасную упругую форму. Помимо этого, она способствует отсрочке возникновения целлюлита, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Во время миостимуляции на мышцы оказывается воздействие импульсными электрическими токами, которые заставляют их сокращаться. Одновременно происходит воздействие на сосуды, вследствие чего улучшается лимфоотток, кровообращение и активизируется обмен веществ. Такая процедура укрепляюще действует на мышцы, повышает их тонус, наращивает массу мышц и способствует уменьшению количества жировых клеток.

Для миостимуляции применяют электроды, которые накладываются на подвижные точки мышц спины, живота, конечностей, груди, бедер. Процедура осуществляется на отдельных группах мышц. Правильное размещение электродов максимально задействует мышечные волокна.

Процедуры миостимуляции делают несколько раз в неделю на протяжении двух месяцев. Вначале силу тока ставят минимальную и постепенно доводят ее воздействие на мышцы до 30–150 Гц. Во время процедуры вы не должны чувствовать боли или ощущать дискомфорт. Если неприятные ощущения все же появились, то, возможно, электроды плохо увлажнены или неплотно зафиксированы. Также причиной может быть чрезмерная сила тока или наличие на коже сосудистых звездочек.

Для получения максимального эффекта миостимуляцию лучше всего использовать в сочетании с другими методами, например, обертываниями и массажем.

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