Похудение при помощи голодания

Голодание – отличный способ сбросить лишние килограммы, при этом подразумевается полный отказ от еды, но разрешено пить жидкость. Из-за сильного воздействия на организм голодание должно осуществляться строго по четкому плану, в идеале - под контролем доктора. Суть голодания довольно проста. Организм, который лишают питания извне, поневоле вынужден переключиться на потребление внутренних ресурсов. Вначале сжигается так называемый балласт, т.е. все лишнее, что осложняет правильное функционирование организма. Старые клетки хранят «резервный белок», который в процессе голодания расходуется в первую очередь. Помимо этого, поглощаются мертвые фрагменты тканей, различные очаги воспаления.

Во время голодания возникают различные неприятные симптомы, но вызываются они не отсутствием еды. Чувство тяжести, иногда тошнота, головные боли – все это проявления отравления организма. Они появляется, так как токсины, запрятанные организмом в разных закутках, голоданием вытягиваются. Весь организм в это время работает на максимально высоких оборотах. Повышается иммунитет, поскольку увеличивается количество белых кровяных телец.

Голодающие люди отмечают прилив энергии, улучшение психического самочувствия и повышение интеллектуальных способностей. Такая терапия положительно влияет на регенерацию и жизненные силы всего организма. Голодание рекомендуют устраивать каждый год весной.

Минимальный период голодания составляет 36 часов, однако чаще применяют 3-5-дневные голодания. Этого достаточно, чтобы, не вызывая проблем, запустить очищающие механизмы. Чтобы организм мог переключиться на внутреннее питание, восстановить свои функции и сжечь отходы, то нужно голодать не менее 10 дней.

Голодание, как и любая другая диета, имеет недостатки. Голодая, мы сжигаем не только жир, но и мышцы. За неделю голодания теряется 1,5 кг мышечной массы и около 5 кг жира.

Отметим, что противопоказаниями к проведению голоданию являются язва желудка, гиперфункция щитовидной железы, пожилой возраст, сахарный диабет с неурегулированным уровнем сахара, перенесенные серьезные заболевания, например онкологические.

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