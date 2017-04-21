Привычки, разрушающие зубы

Существуют полезные привычки, которые на состоянии наших зубов сказываются благотворно. Это чистка зубов два раза в день (утром и вечером), а также удаление после еды остатков пищи обычным полосканием ротовой полости, либо с помощью зубной нити и жевательной резинки без сахара. Однако существуют и отрицательные привычки, которые на здоровье наших зубов сказываются пагубно. Как правило, такие привычки являются бессознательными, то есть делаются автоматически. Их не только можно, но и нужно обязательно контролировать, стараться избавиться от них, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

1. Привычка грызть ногти

Нужно обязательно избавиться от привычки что-то грызть, в том числе ногти, ручки или карандаши. Известно, что под ногтями и на кончиках пишущих предметов накапливается большое количество вредных бактерий, которые попадают в ротовую полость со слюной. Это может вызывать заболевания – образование зубного камня или кариеса, и со временем вам потребуется лечение зубов.

2. Использование зубочисток.

Пользование таким, вроде бы, безобидным предметом можно также отнести к вредным привычкам. Используя зубочистки, вы удаляете после еды остатки пищи, но их применение может быть опасно для десен. Дело в том, что орудуя зубочисткой, мы задеваем зубной камень или налет. После этого на кончике деревянной палочки остаются микроорганизмы, и если вы острым концом случайно травмируете десну, то бактерии могут вызвать воспаление десневых тканей, и даже образование гноя.

3. Любовь к семечкам

Семечки – вредная привычка, приводящая к разрушению эмали. Большинство людей предпочитает их грызть зубами, вследствие чего стачивается или один зуб, или несколько (если семечка попадает в щель между зубами). Исправлять такие дефекты придется путем реставрации зубов. Нельзя ни в коем случае зубами грызть орехи, так как можно сломать зуб.

4. Курение

Еще одна пагубная привычка, влияющая не только на зубы, но и на состоянии всего нашего организма. Никотин скапливается на зубах, поэтому они приобретают некрасивый желтоватый оттенок.

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