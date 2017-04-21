Чувствительная кожа: что делать

Чувствительная кожа – это такой тип кожи, который дает непредсказуемую повышенную реакцию на привычные бытовые раздражители. Эта реакция может проявляться как зуд, покраснение, шелушение, мелкие высыпания, стягивание. Факторами, которые влияют на реакцию кожи, могут быть загрязненная вода, холодный ветер, неприемлемый климат, стресс, различные психологические проблемы, декоративная и некачественная косметика, недосыпание, переутомление. Отличить реакцию чувствительной кожи от кожных заболеваний можно по времени появления симптомов. Реакция чувствительной кожи появляется и исчезает внезапно и не всегда имеет четко выраженную причину.

К причинам, влияющим на появление чувствительности кожи, относятся:

– неправильная работа иммунной системы;

– эндокринные заболевания;

– аллергические реакции;

– инфекционные заболевания;

– реакция на лекарственные препараты;

– врожденные особенности;

– патология внутренних органов;

– контакт с пылью.

– воздействие ветра;

– чрезмерно высокая или низкая температура;

– некачественная косметика;

– неправильный уход;

– негативное влияние ультрафиолета;

– косметика, не соответствующая индивидуальным особенностям кожи;

– психическая травма;

У чувствительной кожи больше вероятность проникновения в кожный покров внешних раздражителей, поскольку роговой слой эпидермиса у нее тоньше, чем у нормальной кожи. Такая чувствительность может быть вызвана врожденными индивидуальными особенностями или нанесенными повреждениями: масками, скрабами, химическими пилингами, кремами и другой косметикой.

Механизмы защиты кожи

Кожный барьер. Как правило, повышенная чувствительность бывает у сухой кожи. Недостаточное количество воды вызывает истончение рогового слоя эпидермиса и повышается его проницаемость.

Кожное сало. На поверхности кожи кожное сало создает липидную пленку, защищающую кожу, одновременно смягчая ее. Нехватка кожного сала вызывает сухость кожи, что делает кожу очень чувствительной.

Уровень кислотности. Нормальная работа потовых желез обеспечивает оптимальный уровень кислотности кожи - рН = 5,5. Изменение этого показателя вызывает разрыхление кожного покрова, вследствие чего микробы и вредные химические элементы попадают в подкожный слой.

happywoman.com.ua