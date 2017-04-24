Украинцы заплатили единого социального взноса на 21,5% больше ожидаемого

Поступления единого социального взноса в первом квартале текущего года превысили запланированный показатель на 21,5%, или на 7 миллиардов гривен, и составили 38,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка.

По его словам, уплата единого соцвзноса выросла также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 8,8 миллиарда гривен. “Поступления единого взноса на общеобязательное социальное страхование выросли благодаря увеличению размера минимальной заработной платы. В частности, в марте текущего года уплачено 14 миллиардов гривен ЕСВ, дополнительно поступило почти 2 миллиарда гривен”, – сказал Дроняк.

Как сообщалось, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%, что привело к сокращению сборов ЕСВ в 2016 году. Но после повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тысячи гривен сборы ЕСВ начали расти.

Инф. finance.ua