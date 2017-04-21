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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Австрия хочет ввести штрафы за незаконное двойное гражданство
    Опубликовано: 2017-04-21 15:30:06

    Глава МВД Австрии предложил ввести штрафы после референдума в Турции, на котором голосовали австрийские турки.

    Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка предлагает штрафовать людей с незаконным двойным гражданством на €5 тыс и лишать гражданства страны. Об этом сообщает Euractiv.

    Такое заявление он сделал после референдума в Турции, на котором голосовали австрийские турки.

    "Мы больше не можем мириться с тем, что некоторые люди нагло игнорируют наши правила и незаконно имеют два гражданства", - отметил Соботка.

    Он считает, что нужно ввести штрафы и санкции против тех, кто будет нарушать правила.

    Соботка надеется, что эти наказания будут служить сдерживающим фактором.

    По официальным данным, 273 тысяч человек с турецкими корнями живут в Австрии и около 2/3 из них имеют австрийское гражданство.

    По предварительной информации, около 10 тысяч имеют турецкий паспорт.

    16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. По итогам обработки 99,8% бюллетеней, 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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