В Украине появилось мобильное приложение для экологических активистов Lets Do It, Ukraine.

Благодаря приложению желающие могут организовывать самостоятельно и участвовать в уже существующих уборках загрязненных зон, узнавать интересные эко-новости, находить и добавлять ближайшие пункты приема вторсырья в своем городе. Среди перечня пунктов вторсырья, предложенных разработчиками приложения, можно увидеть: макулатуру, батарейки, стекло, пластик, полиэтилен и многое другое.

Мобильное приложение Lets Do It, Ukraine выпущено в рамках одноименной масштабной социально-экологической акции "Зробимо Україну чистою разом!" от организации Let's Do It, Ukraine!, которая пройдет в Украине 29 апреля в 10:00.

Приложение уже можно бесплатно скачать из App Store, Google Play или с официального сайта ldu.com.ua.

Инф. delo.ua