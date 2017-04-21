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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плотный завтрак — вредно
    Опубликовано: 2017-04-21 16:44:25

    Долгое время считалось, что завтрак должен быть плотным, так как это источник энергии на весь день. Бабушки и мамы на основе этой информации всегда старались хорошо накормить своих отпрысков. Однако специалисты из КНР установили, что плотные завтраки не просто не полезны, а даже могут привести к возникновению ожирения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1000 человек. На протяжении года за рационом и временем питания испытуемых велось наблюдение. Часть испытуемых особо не следили за питанием, а у остальных в основе питания лежала какая-либо диета. Оказалось, что плотный и сытный завтрак в обеих группах способствует быстрому увеличению массы тела, и, как следствие, повышенному кровяному давлению. Эксперты обнаружили, что высококалорийный завтрак очень быстро откладывается в подкожный жир за счет того, что содержание глюкозы в организме в утренние часы значительно понижено.

    Специалисты рекомендуют не переедать во время завтрака и чаще завтракать дома. Вместо мюслей с молоком стоит съедать два яйца, свареных вкрутую, с куском хлеба из цельной муки или нежирные бутерброды. Запивать завтрак следует несладкими напитками. Однако, если дома завтракать не получается, следует отказываться от комплексных завтраков. Традиционный состав комплексного завтрака - омлет, тост, жареный картофель, масло, сладкий чай или кофе – содержит более трети суточной нормы калорий.

    Таким образом, придерживаясь рекомендаций специалистов, испытуемые смогли за время исследования сбросить около семи килограммов веса и уменьшить объем талии на десять сантиметров, подчеркнули исследователи.

    medicinform.net

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