США поставят иракским курдам военной техники на $300 млн

Среди того, чем Вашингтон поможет союзникам на Ближнем Востоке - гаубицы, пулеметы, винтовки, Хамви, генераторы, связь и измерительная аппаратура.

Госдепартамент США разрешил поставку американской военной техники иракским курдам из отрядов пешмерга на сумму $295,6 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента военного сотрудничества Пентагона.

Техника будет продана правительству страны, после чего уйдет в пехотные бригады войск Иракского Курдистана и два артиллерийских батальона.

Среди того, что США отправят на Ближний Восток - 105-миллиметровые гаубицы M119A2 в количестве 36 единиц, 186 пулеметов M240B и 46 - Browning M2, 4400 винтовок M16A4. Кроме того, курдам передадут 36 автомобилей M1151 HMMWV (Хамви) и 77 бронированных Хамви, несколько засадозащищенных бронемашин, а также 12 бесшумных трехкиловаттных тактических генераторов.

Помимо этого, в поставку входит индивидуальная бронезащита, системы связи, измерительная аппаратура, GPS-системы, запчасти и большой спектр мелкого оборудования и расходников.

"Поставки... призваны повысить способность Ирака противостоять и уничтожать террористов Исламского государства. Сложностей с поставкой на вооружение этой боевой техники в иракские войска не будет", - отметили в ведомстве, добавив, что такая помощь США "не нарушит базовый военный баланс региона".

Контракт на поставку вооружение подписали несколько компаний, в их числе AM General, Oshkosh Defense, Navistar Defense, Harris Radio и Colt Corporation.

22 февраля 2017 года сообщалось, что ЦРУ заморозило программу предоставления военной помощи арабским повстанцам на северо-востоке Сирии. Представители сирийской оппозиции говорят, что официального объяснения нет, но рассчитывают, что это временная мера.

ЛIГАБiзнесIнформ