Дряблость кожи: что делать

Дряблой называют желтоватую бледную кожу, которая имеет расширенные поры и утратила свою первоначальную упругость. Такая кожа обвисает, в результате чего образуются складки и морщины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В большинстве случаев кожа становится дряблой не по причине каких-либо заболеваний, а вследствие наступающих возрастных изменений. Дело в том, что у пожилых людей в организме снижается выработка гиалуроновой кислоты, что негативно влияет на процесс увлажнения кожного покрова. Уменьшение количества коллагеновых и эластиновых волокон ослабляет упругость кожи и ухудшает процесс регенерации клеток.

Следует также отметить, что дряблая кожа может появиться в результате эндокринных заболеваний, которые нарушают процесс обмена веществ. Часто женщины сами приводят кожу в такое состояние, поскольку применяют методики похудения без учета индивидуальных особенностей организма. Также ухудшает состояние кожи плохой уход, стресс, недостаточный сон, переутомление. У беременных может наблюдаться временное ухудшение качества кожного покрова, но после восстановления гормонального фона, кожа вновь приходит в норму.

Методы профилактики дряблости кожи:

– соблюдение режима (гигиена, спорт, свежий воздух);

– массаж;

– прохладные обтирания (можно проводить солевым раствором);

– огуречные маски (тонизируют кожу, используются летом);

– лимонные маски (очищают кожу, одновременно питая и укрепляя ее, используются зимой);

– коллагеновое питание (свежие папайя, ананас, киви, без тепловой обработки);

– прием витамина В1.

Способы улучшения кожного покрова в домашних условиях:

– чистка кожи;

– использование питательного крема;

– массаж (можно водно-температурный массаж);

– белковые маски;

– маски из календулы и ромашки;

– витаминные маски;

– дрожжевые маски.

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