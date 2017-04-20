Дряблой называют желтоватую бледную кожу, которая имеет расширенные поры и утратила свою первоначальную упругость. Такая кожа обвисает, в результате чего образуются складки и морщины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В большинстве случаев кожа становится дряблой не по причине каких-либо заболеваний, а вследствие наступающих возрастных изменений. Дело в том, что у пожилых людей в организме снижается выработка гиалуроновой кислоты, что негативно влияет на процесс увлажнения кожного покрова. Уменьшение количества коллагеновых и эластиновых волокон ослабляет упругость кожи и ухудшает процесс регенерации клеток.
Следует также отметить, что дряблая кожа может появиться в результате эндокринных заболеваний, которые нарушают процесс обмена веществ. Часто женщины сами приводят кожу в такое состояние, поскольку применяют методики похудения без учета индивидуальных особенностей организма. Также ухудшает состояние кожи плохой уход, стресс, недостаточный сон, переутомление. У беременных может наблюдаться временное ухудшение качества кожного покрова, но после восстановления гормонального фона, кожа вновь приходит в норму.
Методы профилактики дряблости кожи:
– соблюдение режима (гигиена, спорт, свежий воздух);
– массаж;
– прохладные обтирания (можно проводить солевым раствором);
– огуречные маски (тонизируют кожу, используются летом);
– лимонные маски (очищают кожу, одновременно питая и укрепляя ее, используются зимой);
– коллагеновое питание (свежие папайя, ананас, киви, без тепловой обработки);
– прием витамина В1.
Способы улучшения кожного покрова в домашних условиях:
– чистка кожи;
– использование питательного крема;
– массаж (можно водно-температурный массаж);
– белковые маски;
– маски из календулы и ромашки;
– витаминные маски;
– дрожжевые маски.