СПА и глина

Замечательные свойства минеральных природных глин известны с давних времен, уже тогда глину применяли не только в медицине, но и в косметологии. Глина всегда помогала человеку поддерживать здоровье, и, кроме того, эффективно ухаживать за внешностью.

Существует много видов масок из глины, но, в основном, их действие делится на три категории:

1) Маски, вытягивающие грязь из глубоких слоев кожи, тем самым предотвращая появление акне или черных угрей.

2) Маски, которые питают кожу, обеспечивают ее минералами и витаминами, уменьшают поры, омолаживают, разглаживают неровности, выравнивают цвет, смягчают и увлажняют.

3) Маски, которые стимулируют наиболее глубокие слои кожи, что стимулирует рост новых клеток.

Популярные рецепты глиняных масок:

- Возьмите по одной столовой ложке овсяных хлопьев и белой лечебной глины. Добавьте некоторое количество отвара ромашки и хорошо перемешайте. Получится довольно жидкая масса. Нанесите ее на лицо и оставьте на 20 минут. Аккуратно помассируйте лицо перед смыванием прохладной водой.

- Маска Клеопатры из зеленой и белой глины. Взять 1 часть зеленой глины, 2 части белой, добавить масло виноградных косточек или персика, немного минеральной воды. Эффект замечательный, после маски кожа очень нежная. Подходит для всех типов кожи, кроме очень сухой.

- Гоммаж-маска на розовой глине и красном вине. В розовую глину добавляют столовую ложку любого красного вина. Глина адсорбирует на себя токсины и загрязнения кожи, происходит очищение и наблюдается легкий лифтинг-эффект. Подходит для комбинированной и жирной кожи.

- Для сухой и нормальной кожи делать маску из 1 части меда, 2 частей алое-вера, 6 частей глины, яичного желтка или родниковой воды.

- Размешать в кефире или сметане небольшое количество голубой глины до получения однородной массы. Аккуратными движениями тонким слоем нанести на лицо (избегая области век и глаз). Дождаться высыхания и смыть водой. Подходит для жирной и нормальной кожи.

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