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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За смертью брата Ким Чен Ына стоит Северная Корея - Reuters
    Опубликовано: 2017-02-15 14:45:04

    Американские власти считают, что убийство изгнанного Ким Чен Нама мог совершить агент КНДР.

    В правительстве США считают, что сводного брата главы КНДР убил северокорейский агент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 
    Пока американские власти точно не установили, как был убит Ким Чен Нам. 

    О смерти брата Ким Чен Ына в Малайзии сообщили также в Южной Корее, но не предоставили никаких подробностей.
     
    Ким Чен Нам был в изгнании, он публично высказывался против того, чтобы одна династия правила изолированной страной. Он был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура (KLIA).

    По данным правоохранителей Малайзии, к Чен Наму в зале вылета аэропорта подошла неизвестная женщина и приложила к его лицу платок пропитанный неизвестным веществом. Но полиция квалифицировала дело как несчастный случай.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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