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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бездомных котов собираются признать частью экосистемы Киева
    Опубликовано: 2017-02-14 17:30:27

    Киевский городской совет принял к рассмотрению петицию о признании котов частью экосистемы Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

    Отмечается, что электронная петиция «Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов» набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

    Указанная петиция набрала 10 тыс. 117 голосов, при минимально необходимых 10 тыс..

    Киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

    Автор обращения Виктория Кирилюк отмечает, что в столице наблюдается ужасная тенденция к увеличению количества случаев замуровывания котов в подвальных помещениях жилых зданий. «С целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Киева и запретить их беспричинный вылов и убийства», - отмечает автор инициативы.

    По словам Кирилюк, также следует позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, так как они выполняют крайне важную функцию природной дератизации - уничтожение грызунов.

    Инф. for-ua.com

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