Atlantic Council опубликовал доклад о преступлениях РФ в Алеппо

На 70 страницах отчета американского аналитического центра описаны военные преступления России и режима Асада в сирийском городе Алеппо.

Неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал 70-страничный доклад под названием "Breaking Aleppo", в котором описаны военные преступления Российской Федерации, режима Башара Асада в Сирии, в частности в городе Алеппо, а также роль США в урегулировании конфликта в Сирии.

Как говорится во вступлении к докладу, "после почти пяти лет ожесточенных боев, бомбардировок и блокады, Башар Аль-Асад, Иран и Россия окончательно сломали Алеппо на 22 декабря 2016 года".

В докладе авторы ссылаются на Syrian Network for Human Rights, описывая военные действия в Алеппо, в том числе - 4 тыс сброшенных на город бомб на протяжении 2016 года. Отмечается, что эти бомбы убили 506 мирных жителей.

Приводятся также данные экспертов ООН по изучению спутниковых фото Алеппо, согласно которым в городе разрушено более 30 тыс объектов.

В докладе описаны тактика и стратегия, которые коалиция использовала для того, чтобы "сломать" Алеппо.

Согласно документу, сирийские правительственные войска не менее 8 раз сбрасывали на жилые кварталы подконтрольных повстанцам территорий емкости с хлором. Хотя, как отмечается, Асад отрицал использование любого химического оружия.

Доказательств непосредственного использования хлора военными силами России нет, как отмечают аналитики, однако армия РФ "как военные союзник Дамаска получила выгоду от использования химического оружия военными Сирии".

В докладе также идет речь о борьбе с террористической группировкой Исламское государство. По мнению авторов документа, "Асад плохой, если не сказать вредный, союзник" в борьбе против ИГ.

В отношении США, аналитики подчеркивают, что в этой борьбе Штаты потеряли свой авторитет и нуждаются в новой стратегии.

13 февраля по данным СМИ Асад заявил о готовности обменяться с повстанцами пленными.

ЛIГАБiзнесIнформ