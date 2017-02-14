Маленькие косметические секреты

Маленькие мелочи по уходу за кожей, волосами и телом.

Здоровая кожа

Успокаивающая маска. Смешайте овсяные хлопья с водой до образования плотной кашицы. Нанесите на кожу и оставьте на 15 минут. Такая маска снимает различные раздражения и покраснения на коже.

Темные круги под глазами. Заверните немного тертого картофель в небольшой кусок марли и поместите на глаза на 5 минут. Картофель содержит энзимы, способные естественным образом осветлять кожу. Конечно, лучше всего проделывать эту процедуру утром, после сна.

Великолепные волосы

Сохраняем блеск. Если вы ведете активный образ жизни и принимаете душ дважды в день, не мойте волосы шампунем второй раз за день, просто ополосните концы кондиционером.

Спасаемся от секущихся кончиков. Самое простое правило заключается в правильном расчесывании. Обращайтесь с волосами аккуратно. Начинайте расчесывать от кончиков, потом переходите к корням. В противном случае вы сами же своей неаккуратностью повреждаете концы волос.

Универсальная маска. Смешайте 1 яйцо, немного растительного масла (оливкового, репейного и т.п.), выдавите немного сока лимона. Такая маска одновременно укрепляет волосы за счет белка и увлажняет за счет масел.

Безупречный макияж

Придайте коже сияние. В качестве штриха, завершающего весь макияж, нанесите на кожу крем-блеск. Вначале размажьте крем между ладонями, а затем короткими похлопывающими движениями нанесите блеск на лицо. Лицо будет выглядеть свежим и слегка влажным, как будто вы только, что попали под дождь.

Сделайте взгляд более выразительным. Смешайте маскирующее средство для области под глазами и золотистый крем-блеск. Это не только замаскирует темные круги, но и освежит лицо, сделает взгляд более выразительным.

Далее, наносим на внутреннюю поверхность верхнего века перламутр с помощью карандаша. Это позволяет в максимально сжатый срок подчеркнуть форму глаз. Если время вас не поджимает, то можно воспользоваться и карандашом, и тенями.

Ухоженное тело

Аккуратные подмышечные впадины. Перед бритьем нанесите на область очищающее средство-эксфолиант, подойдет подобное средство, предназначенное для лица. Это позволит произвести бритье более близко к коже и уничтожит бактерии, которые впоследствии могут вызвать покраснение и образование бугорков.

Ухоженные ноги.

Перед удалением волос (любым способом), нанесите на ноги скраб из смеси морской соли и оливкового масла. Таким образом, вы проведете глубокую очистку и увлажнение, что позволит впоследствии избежать раздражения.

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