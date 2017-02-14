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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как быстро сбросить килограммы за 4 дня
    Опубликовано: 2017-02-14 14:24:55

    Несмотря на то, что все диетологи советуют худеть постепенно, есть моменты, когда время не ждет и результат нужен тотчас же. Морить себя голодом, естественно, не рекомендую, хотя серьезно затянуть ремешок всё же придётся. Если хотите видеть плоды - придется немного попотеть. 

     

    Злоупотреблять такими методами не стоит, но при необходимости можно применять, если у вас нет проблем с желудком. 

     

    Приведу лишь 4 способа быстро похудеть в короткие сроки. 

     

    1. "Актерская" Диета 

    Ее используют танцоры перед выступлениями, балерины 

    сама диета очень проста. 

     

    Завтрак, обед и ужин, день первый: Пить на протяжении всего дня томатный сок и есть вареный рис. Причем все это употреблять без сахара и соли. 

     

    Соль задерживает вывод воды из организма! 

    В течение дня, вы можете есть рис, запивая его соком, столько сколько захотите. 

     

    Второй день: Целый день пить кефир в неограниченном количестве и есть творог. 

     

    Опять без ограничений! Как, только вы почувствуете голод кушайте, не ходите голодными. 

     

    Третий день: Начать день с чая. И пить его до вечера! Есть вареное мясо. 

     

    Чай лучше зеленый, (я предпочитаю с жасмином ) его приятно пить без сахара. 

    Мясо лучше брать "белое", курятина, индюшатина, не жирная свинина. 

     

    Четвертый день, он же заключительный: Предварительно нужно приобрести бутылку красного сухого вина и попивать его в течение дня, заедая сыром. 

     

    Воду пить в этот день не рекомендуется. 

     

    2. Четырехдневная диета (можно похудеть на 3-4 кг) 

     

    Первый день 

    Завтрак: 1 апельсин + 2 сваренных вкрутую яйца + 1 чашка черного кофе. 

    Обед: 8 черносливин, замоченных в воде. 

    Ужин: 1 яйцо + 1 апельсин. 

     

    Второй день 

    Завтрак: 1 чашка кофе + кусок нежирного сыра. 

    Обед: 1 яйцо + 1 апельсин. 

    Ужин: 1 груша + 1 стакан молока. 

     

    Третий день 

    Завтрак: 1-2 стакана чаю. 

    Обед: 1помидор + 1 огурец + кусок сыра. 

    Ужин: 1 стакан молока. 

     

    Четвертый день 

    Завтрак: мюсли в соке или молоке. 

    Обед: 1 огурец + 1 помидор. 

    Ужин: 2 апельсина. 

     

    3. Грейпфрутовая диета (снижение веса до 3х кг) 

    Грейпфрукт замечательно расщепляет жиры... Только не стоит садиться на эту диету, если у вас имеются какие-то проблемы с желудком, например гастрит или язва 

     

    Завтрак: половинка грейпфрута, яйцо, сваренное вкрутую, кусочек ржаного хлеба, кофе или чай с лимоном. 

     

    Обед: половинка грейпфрута, два яйца, сваренных вкрутую, кофе или чай с лимоном. 

     

    Ужин: половинка грейпфрута, два яйца вкрутую (или приготовленных любым другим способом, только не поджаренных!). Чай с лимоном. 

     

    4."Творог и бананы" (можно избавиться от 3 кг) 

     

    День 1 и 3 

     

    Завтрак: и ужин: 120 г творога, 1 грейпфрут. 

    Обед: 120 г творога, 1 кусочек дыни. 

     

    День 2 и 4 

     

    Завтрак: банан, стакан обезжиренного молока. 

    Обед: банан, вареное яйцо. 

    Ужин: 200 г бифштекса, 2 банана. 

     

    Помните одно главное правило - чтобы похудеть, недостаточно просто сидеть и ничего не есть. Занятия спортом только приблизят желаемый результат! 

     

    Выберите то, что вам по душе, но не увлекайтесь долгосрочными "жесткими" диетами. Будьте осторожны, когда вам предлагают диеты: 

     

    - исключающие физические нагрузки; 

    - с голоданиями, приводящими к снижению мускульной массы и ослаблению организма: 

    - с диетами, запрещающими целые группы продуктов, кроме откровенно вредных (насторожитесь, как только услышите: никакого хлеба, никаких макарон, фруктов, зелени или мяса); 

    - с пищевыми заменителями, жидкими протеинами и энергетическими батончиками: 

    - с пищевыми добавками, таблетками, неизвестными веществами, кремами и даже дезодорантами, которые обещают сжечь жир. 

    randevucity.net

     

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