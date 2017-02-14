Несмотря на то, что все диетологи советуют худеть постепенно, есть моменты, когда время не ждет и результат нужен тотчас же. Морить себя голодом, естественно, не рекомендую, хотя серьезно затянуть ремешок всё же придётся. Если хотите видеть плоды - придется немного попотеть.

Злоупотреблять такими методами не стоит, но при необходимости можно применять, если у вас нет проблем с желудком.

Приведу лишь 4 способа быстро похудеть в короткие сроки.

1. "Актерская" Диета

Ее используют танцоры перед выступлениями, балерины

сама диета очень проста.

Завтрак, обед и ужин, день первый: Пить на протяжении всего дня томатный сок и есть вареный рис. Причем все это употреблять без сахара и соли.

Соль задерживает вывод воды из организма!

В течение дня, вы можете есть рис, запивая его соком, столько сколько захотите.

Второй день: Целый день пить кефир в неограниченном количестве и есть творог.

Опять без ограничений! Как, только вы почувствуете голод кушайте, не ходите голодными.

Третий день: Начать день с чая. И пить его до вечера! Есть вареное мясо.

Чай лучше зеленый, (я предпочитаю с жасмином ) его приятно пить без сахара.

Мясо лучше брать "белое", курятина, индюшатина, не жирная свинина.

Четвертый день, он же заключительный: Предварительно нужно приобрести бутылку красного сухого вина и попивать его в течение дня, заедая сыром.

Воду пить в этот день не рекомендуется.

2. Четырехдневная диета (можно похудеть на 3-4 кг)

Первый день

Завтрак: 1 апельсин + 2 сваренных вкрутую яйца + 1 чашка черного кофе.

Обед: 8 черносливин, замоченных в воде.

Ужин: 1 яйцо + 1 апельсин.

Второй день

Завтрак: 1 чашка кофе + кусок нежирного сыра.

Обед: 1 яйцо + 1 апельсин.

Ужин: 1 груша + 1 стакан молока.

Третий день

Завтрак: 1-2 стакана чаю.

Обед: 1помидор + 1 огурец + кусок сыра.

Ужин: 1 стакан молока.

Четвертый день

Завтрак: мюсли в соке или молоке.

Обед: 1 огурец + 1 помидор.

Ужин: 2 апельсина.

3. Грейпфрутовая диета (снижение веса до 3х кг)

Грейпфрукт замечательно расщепляет жиры... Только не стоит садиться на эту диету, если у вас имеются какие-то проблемы с желудком, например гастрит или язва

Завтрак: половинка грейпфрута, яйцо, сваренное вкрутую, кусочек ржаного хлеба, кофе или чай с лимоном.

Обед: половинка грейпфрута, два яйца, сваренных вкрутую, кофе или чай с лимоном.

Ужин: половинка грейпфрута, два яйца вкрутую (или приготовленных любым другим способом, только не поджаренных!). Чай с лимоном.

4."Творог и бананы" (можно избавиться от 3 кг)

День 1 и 3

Завтрак: и ужин: 120 г творога, 1 грейпфрут.

Обед: 120 г творога, 1 кусочек дыни.

День 2 и 4

Завтрак: банан, стакан обезжиренного молока.

Обед: банан, вареное яйцо.

Ужин: 200 г бифштекса, 2 банана.

Помните одно главное правило - чтобы похудеть, недостаточно просто сидеть и ничего не есть. Занятия спортом только приблизят желаемый результат!

Выберите то, что вам по душе, но не увлекайтесь долгосрочными "жесткими" диетами. Будьте осторожны, когда вам предлагают диеты:

- исключающие физические нагрузки;

- с голоданиями, приводящими к снижению мускульной массы и ослаблению организма:

- с диетами, запрещающими целые группы продуктов, кроме откровенно вредных (насторожитесь, как только услышите: никакого хлеба, никаких макарон, фруктов, зелени или мяса);

- с пищевыми заменителями, жидкими протеинами и энергетическими батончиками:

- с пищевыми добавками, таблетками, неизвестными веществами, кремами и даже дезодорантами, которые обещают сжечь жир.

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