Как предупредить появление морщин

С возрастом практически каждая женщина задумывается над тем, как же сохранить красоту и молодость своей кожи. Появление морщин – это неизбежно, однако можно постараться замедлить их «приход».

Как же можно предотвратить появление морщин и замедлить их появление?

Пробуйте разные линии по уход за зрелой кожей, чтобы определить, что же лучше всего подойдет именно вам. Обязательно всегда снимайте макияж и наносите крем либо гель против морщин округ глаз, которые бы способствовали разглаживанию морщинок. Не забывайте наносить крем либо бальзам также на губы, поскольку с возрастом морщины появляются и на губах. Для кожи тела регулярно используйте увлажняющий бальзам, который бы хорошо увлажнял и поддерживал тонус кожи.

Когда следуют начинать пользоваться кремами против морщин?

Желательно начинать пользоваться средствами против морщин в возрасте 35-40 лет. Однако необходимо помнить о том, что сухая кожа стареет быстрее, чем жирная кожа. Анти-возрастные крема для зрелой кожи более тяжелые по своей текстуре, поэтому если у вас сухая кожа, вам нет еще 35 лет, и вы подумываете о приобретении крема против морщин, обязательно проконсультируйтесь с косметологом. Для того чтобы замедлить процесс старения кожи, рекомендуется пользоваться солнечными очками с хорошей степенью защиты.

Поможет ли лазеротерапия в борьбе с морщинами?

Да, лазеротерапия, выполняемая профессиональными дерматологами, весьма эффективна не только в борьбе с морщинами, но и с акне.

Действительно ли солнечные ванны способствуют появлению морщин?

Солнечные ванны не только способствуют раннему старению кожи, появлению морщин, но и способны спровоцировать появление некоторых форм рака. В этом плане более безопасным средством для загара являются всевозможные средства для автозагара.

Стоит ли использовать кремы для зрелой кожи против морщин с солнцезащитным фактором?

На самом деле, все, что нужно для кожи, так это качественное увлажняющее средство с SPF защитой (против вредных UVA-лучей). Солнечные UVA-лучи способны проникать в глубокие слои кожи и вызывать раннее старение кожи. Эти лучи способны также разрушать коллагеновые клетки, которые отвечают за постоянное обновление и эластичность кожи. Коллагеновых клеток становится с возрастом и так меньше (это естественный процесс), а солнце лишь ускоряет этот процесс.

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