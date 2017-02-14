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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как предупредить появление морщин
    Опубликовано: 2017-02-14 12:04:24

    С возрастом практически каждая женщина задумывается над тем, как же сохранить красоту и молодость своей кожи. Появление морщин – это неизбежно, однако можно постараться замедлить их «приход». 

     

    Как же можно предотвратить появление морщин и замедлить их появление? 

     

    Пробуйте разные линии по уход за зрелой кожей, чтобы определить, что же лучше всего подойдет именно вам. Обязательно всегда снимайте макияж и наносите крем либо гель против морщин округ глаз, которые бы способствовали разглаживанию морщинок. Не забывайте наносить крем либо бальзам также на губы, поскольку с возрастом морщины появляются и на губах. Для кожи тела регулярно используйте увлажняющий бальзам, который бы хорошо увлажнял и поддерживал тонус кожи. 

     

    Когда следуют начинать пользоваться кремами против морщин? 

     

    Желательно начинать пользоваться средствами против морщин в возрасте 35-40 лет. Однако необходимо помнить о том, что сухая кожа стареет быстрее, чем жирная кожа. Анти-возрастные крема для зрелой кожи более тяжелые по своей текстуре, поэтому если у вас сухая кожа, вам нет еще 35 лет, и вы подумываете о приобретении крема против морщин, обязательно проконсультируйтесь с косметологом. Для того чтобы замедлить процесс старения кожи, рекомендуется пользоваться солнечными очками с хорошей степенью защиты. 

     

    Поможет ли лазеротерапия в борьбе с морщинами? 

    Да, лазеротерапия, выполняемая профессиональными дерматологами, весьма эффективна не только в борьбе с морщинами, но и с акне. 

     

    Действительно ли солнечные ванны способствуют появлению морщин? 

     

    Солнечные ванны не только способствуют раннему старению кожи, появлению морщин, но и способны спровоцировать появление некоторых форм рака. В этом плане более безопасным средством для загара являются всевозможные средства для автозагара. 

     

    Стоит ли использовать кремы для зрелой кожи против морщин с солнцезащитным фактором? 

    На самом деле, все, что нужно для кожи, так это качественное увлажняющее средство с SPF защитой (против вредных UVA-лучей). Солнечные UVA-лучи способны проникать в глубокие слои кожи и вызывать раннее старение кожи. Эти лучи способны также разрушать коллагеновые клетки, которые отвечают за постоянное обновление и эластичность кожи. Коллагеновых клеток становится с возрастом и так меньше (это естественный процесс), а солнце лишь ускоряет этот процесс. 

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