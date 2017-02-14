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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НАТО обновит авиапарк системы раннего обнаружения в Европе - СМИ
    Опубликовано: 2017-02-14 13:30:36

    На этой неделе главы оборонных ведомств Альянса дадут отмашку разработке обновленной концепции системы, которая могла бы прийти на смену AWACS.

    Североатлантический альянс намерен модернизировать авиапарк разведывательных аппаратов в немецком городе Гайленкирхене, который расположен на западной границе страны вблизи от Нидерландов и Бельгии. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает агентство dpa, пишет Deutsche Welle.

    Речь идет о так называемых самолетах раннего обнаружения и предупреждения системы АWАCS.

    Уже на этой неделе министры обороны стран-членов НАТО планируют распорядиться о разработке обновленной концепции системы, которая могла бы прийти на смену AWACS.

    По предварительным данным, в пятилетний срок (к 2022 году) будет представлена программа закупок современных самолетов-разведчиков, первые из которых заступят на дежурство к 2035 году.

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    Как отмечает агентство, комплексы АWАCS используются при поддержке международной антитеррористической коалиции в борьбе с джихадистами сети Исламское государство.

    Гайленкирхен на карте Европы:

    Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) - электронная система разведки и управления, устанавливаемая на летательном средстве и предназначенная для дальнего обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде), наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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