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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США, Южная Корея и Япония усилят сотрудничество против КНДР
    Опубликовано: 2017-02-14 13:00:07

    В ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.

    Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, передает Би-би-си.

    Как сообщает министерство обороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал КНДР "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разбираться.

    Испытания северокорейской ракеты также осудил Совет Безопасности ООН. В Совбезе это назвали серьезным нарушением резолюций, запрещающих проведение таких тестов.

    Ранее США пригрозили ввести новые санкции против КНДР за запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

    Накануне власти Северной Кореи заявили, что проведенные в понедельник испытания баллистической ракеты прошли успешно.

    В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.

    Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря.

    Это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они были осуществлены во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абэ.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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