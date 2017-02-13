В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии Опубликовано: Украина переходит от системы социального обеспечения к системе социального страхования, поэтому пенсия теперь будет формироваться по новому принципу: "ты получаешь столько, сколько ты вложил". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

"Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения; каждый должен понимать, что его будущая пенсия - это его ответственность. Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил - тем больше получаешь", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также добавил, что ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств, выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса. Валерия Иванова Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.