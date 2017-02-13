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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии
    Опубликовано: 2017-02-13 18:00:35

    Украина переходит от системы социального обеспечения к системе социального страхования, поэтому пенсия теперь будет формироваться по новому принципу: "ты получаешь столько, сколько ты вложил". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
    "Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения; каждый должен понимать, что его будущая пенсия - это его ответственность. Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил - тем больше получаешь", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.
    Он также добавил, что ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств, выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса.

    Валерия Иванова

    Источник: УНН

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