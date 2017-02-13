В Беларуси налог на тунеядство заплатили 10% должников

С плательщиков собрано около около 7 миллионов долларов.



"Налог на тунеядство" заплатили только 10% белорусов, которым прислали извещения. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Белоруссии Михаил Рассолько, передает РИА Новости.



По его словам, с плательщиков уже собрано около 14 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов).



Чиновник не исключает, что процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.



«Большое количество обращений в местные органы власти за освобождением от уплаты. В каждой области по-разному – где-то 300, где-то до тысячи доходит», – отметил Рассолько.

Неработающие белорусы обязаны платить сбор в 245 долларов раз в полгода.

Инф. korrespondent.net