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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Беларуси налог на тунеядство заплатили 10% должников
    Опубликовано: 2017-02-13 16:30:13

    С плательщиков собрано около около 7 миллионов долларов.
     
    "Налог на тунеядство" заплатили только 10% белорусов, которым прислали извещения. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Белоруссии Михаил Рассолько, передает РИА Новости.
     
    По его словам, с плательщиков уже собрано около 14 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов).
     
    Чиновник не исключает, что процент уплативших сбор значительно увеличится, так как многие граждане имеют обыкновение платить налоги в последний момент.
     
    «Большое количество обращений в местные органы власти за освобождением от уплаты. В каждой области по-разному – где-то 300, где-то до тысячи доходит», – отметил Рассолько.

    Неработающие белорусы обязаны платить сбор в 245 долларов раз в полгода.

    Инф. korrespondent.net

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