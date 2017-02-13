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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пересчета субсидии до конца отопительного сезона не будет - Рева
    Опубликовано: 2017-02-13 15:00:34

    Министр пояснил, что снижение норм потребления в этом сезоне никак не скажется на людях, которые получают субсидии.

    Пересчета субсидий по новым нормативам до конца отопительного сезона не будет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Интер.

    На тех субсидиях, которые сейчас получают люди, решение Кабинета министров урезать нормы потребления никак не скажется.

    Рева уточнил, что решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

    "То, что у нас были завышены нормативы по потреблению газа показали результаты исследования, которые провели в прошлом году по факту отопительного сезона", - заявил министр.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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