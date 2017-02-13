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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В прошлом году долги украинцев за коммунальные услуги выросли вдвое
    Опубликовано: 2017-02-13 13:30:33

    Сумма долга за оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 23 млрд гривень.
     
    За прошлый год общая сумма долга населения за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза. Сегодня долг превышает 23 млрд грн. Об этом свидетельствуют данных Государственной службы статистики.

    "На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн", — сообщается на сайте Госстата.

    Всего украинцы задолжали свыше 23 млрд грн.

    До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. Уровень оплаты с начала 2016 года составил — 82,8%, а в декабре — только 63,8%.

    Инф. delo.ua

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