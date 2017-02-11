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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рыбная диета во время беременности помогает вырастить более умных детей
    Опубликовано: 2017-02-11 08:04:53

    Самые умные дети рождаются у женщин, которые в период беременности едят много рыбы, считают европейские исследователи.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучали влияние диеты беременной на умственные способности потомства. Специалисты задействовали в научно-исследовательской работе 2 тыс. женщин, часть из которых посадили на богатую рыбой диету. Во время беременности и после рождения детей эксперты анализировали образцы крови. Затем они несколько лет наблюдали за развитием детей.

    Оказалось, что малыши, родившиеся у женщин из группы «рыбной диеты», начинали раньше разговаривать, были более социально адаптированы, показывали лучшие результаты мелкой моторики, чем их ровесники из контрольной группы.

    Специалисты отмечают, что рыбий жир является основным источником омега-3 жирных кислот и докозагексаеновой кислоты, которая участвует в формировании клеток головного мозга, что положительно влияет на развитие ребенка.

    medicinform.net

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