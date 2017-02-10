Экс-командующий НАТО: США должны вооружить Украину Опубликовано: Генерал Бридлав призвал Трампа избежать ошибки Обамы и предоставить Украине оружие для защиты.



Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Бридлав заявил перед комитетом Сената по международным отношениям, что президент США Дональд Трамп должен избежать ошибки Барака Обамы, который не решился предоставить Украине оборонительные вооружения, передает Голос Америки.



"Администрация Трампа, которая понимает важность сильной позиции для успеха в переговорах, должна исповедовать позицию размещения оборонных средств на ближайших подступах к противнику, когда речь идет о противодействии вызовам Кремля в адрес НАТО. Администрация Обамы не изъявила желания предоставить Украине оборонительные вооружения, необходимые для того, чтобы лучше защитить себя. Новая команда способна избежать этой ошибки", − отметил Бридлав.



Он также призвал Трампа не снимать санкции с России до полного выполнения ею Минских соглашений.



Генерал также заявил, что чем больше проблем у России в Украине, тем меньше вероятность того, что она вызовет проблемы на восточном фланге НАТО.



"Диалог с Россией возможен, так же, как и сотрудничество по определенным важным вопросам. Но нельзя допустить, чтобы ради сотрудничества мы отказывались от собственных принципов, сдавали свои интересы. Мы должны начинать диалог на базе доверия и взаимоуважения", − подчеркнул Бридлав.



Ранее Трамп заявил, что имеет слишком мало информации о происходящем на Донбассе и в реальной ситуации ему еще предстоит разобраться. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.