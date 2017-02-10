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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Подписи за референдум по Украине в Нидерландах могли подделать
    Опубликовано: 2017-02-10 15:00:30

    Подписи за референдум в Нидерландах по вопросу ассоциации Украины с ЕС могут оказаться поддельными, поскольку их никто не верифицировал, пишет Reuters.

    Подлинность подписей, собранных для проведения референдума в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, никто не проверял. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Министерство внутренних дел Нидерландов.

    Информация из министерства поступила в ответ на запрос канала RTL.

    Глава Избирательного совета Нидерландов сообщил Reuters, что списки имен проверили на соответствие фамилий, но подлинность их подписей не проверялась. По его словам, закон страны и не требует такой проверки.

    Избирательный совет сообщил также, что советовал правительству использовать его собственную цифровую систему идентификации (DigiD), но правительство этому совету не последовало.

    В апреле на референдуме в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС против проголосовали 61%, за - 38,2%. Явка на референдуме составила 32,3% (4,1 млн человек).

    Недавно сообщалось, что Сенат Нидерландов рассмотрит соглашение об ассоциации после 15 марта. Премьер-министр Марк Рютте уверен в ратификации соглашения. Кабинет Рютте уже подготовил к рассмотрению законопроект, который должен привести к ратификации, несмотря на результаты референдума.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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