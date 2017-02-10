  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На французской атомной станции произошел взрыв
    Опубликовано: 2017-02-10 10:30:30

    По словам местных чиновников, взрыв был в машинном отделении станции Flamanville и не несет никакого риска радиационного заражения.
     
    На атомной станции Flamanville произошел взрыв в машинном отделении, но за пределами зоны расположения ядерных реакторов. Об этом сообщает AFP.

    Агентство цитирует местного чиновника Жака Витковски: "Это не ядерная авария". По его словам, взорвался вентилятор за пределами ядерной зоны.

    Пять человек надышались дымом, но серьезных травм не было. В 11 утра инцидент был исчерпан. Работа одного реактора приостановлена.

    Станция находится на северо-западном побережье Франции в 25 км к западу от порта Шербур.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...