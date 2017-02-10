На французской атомной станции произошел взрыв

По словам местных чиновников, взрыв был в машинном отделении станции Flamanville и не несет никакого риска радиационного заражения.



На атомной станции Flamanville произошел взрыв в машинном отделении, но за пределами зоны расположения ядерных реакторов. Об этом сообщает AFP.

Агентство цитирует местного чиновника Жака Витковски: "Это не ядерная авария". По его словам, взорвался вентилятор за пределами ядерной зоны.

Пять человек надышались дымом, но серьезных травм не было. В 11 утра инцидент был исчерпан. Работа одного реактора приостановлена.

Станция находится на северо-западном побережье Франции в 25 км к западу от порта Шербур.

Инф. delo.ua