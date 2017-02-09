Прибрежные страны Тихоокеанского региона проведут испытание Системы предупреждения о цунами

С 15 по 17 февраля прибрежные страны Тихоокеанского региона проверят свою способность реагирования при угрозе крупного цунами. Речь идёт о выявлении возможных недостатков в Системе предупреждения о цунами, а также смягчении последствий этого стихийного бедствия в регионе. Система предупреждения о цунами была создана под эгидой Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО.

Испытание Системы под названием PacWave17 предлагает шесть возможных сценариев, предусматривающих возникновение землетрясения вдоль берегов Чили и Перу, Колумбии и Эквадора, Соломоновых островов, Японии, Филиппин и Тонга. Каждая из стран, участвующих в испытаниях, сможет выбрать один из данных сценариев.

Оповещения будут отправляться в координационные центры каждой из стран-участниц из Центра предупреждения о цунами в Тихом океане (ПТВЦ), расположенного на Гавайских островах (США), и Северо-западного Тихоокеанского консультативного центра предупреждения о цунами (НВПТАЦ), расположенного в Японии.

Учения по эвакуации населения не предусмотрены. Речь идёт об оценке систем связи, через которые передаются оповещения об угрозе и способности реагирования координационных центров в случае кризиса. Согласно новым процедурам, установленным Межправительственной координационной группой, Центр предупреждения о цунами в Тихом океане (ПТВЦ) направит местным властям предупреждение в виде первого информационного бюллетеня, за которым последуют сообщения о развитии ситуации в режиме реального времени.

Консультативный центр по предупреждению о цунами в Южно-Китайском море будет впервые задействован в подобном испытании, предусматривающем два сценария: возникновение цунами вдоль берегов Филиппин, которое затронет Бруней, Китай, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, и возникновение цунами вдоль берегов Индонезии, которое затронет Индонезию, Малайзию и Филиппины.

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО создала Межправительственную координационную группу по Системе предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Тихом океане в 1965 году, вслед за крупномасштабным цунами, обрушившимся на берега Чили в 1960 году, и ставшим причиной гибели 61 человека на Гавайских островах и 199 человек в Японии. Задачей этой Группы является координация развития Системы предупреждения о цунами в Тихом океане и поощрение создания национальных программ по оценке рисков, распространению предупреждений об угрозе цунами и проверке способности реагирования.

Около 75% смертоносных цунами возникают в Тихом океане и прилегающих морях. В среднем, на Тихоокеанский регион обрушивается местное цунами каждые два года, а крупномасштабное цунами – несколько раз в сто лет. За последние шесть лет в регионе произошло четыре разрушительных цунами: в 2009 году в Самоа и Тонга, в 2010 году в Чили, в 2011 году в Японии, в 2013 году на Соломоновых островах.