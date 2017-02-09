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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин D защищает от возникновения рака толстой кишки
    Опубликовано: 2017-02-09 10:44:21

    Высокий уровень витамина D в крови позволяет снизить риск возникновения рака толстой кишки, утверждают китайские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором проанализировали результаты 18 научно-исследовательских работ на тему влияния витамина D на риск возникновения рака толстой кишки, в которых приняли участие около 1 млн. человек. Выяснилось, что у людей с наиболее высоким уровнем этого витамина в крови риск возникновения рака был ниже на 33%.

    Кроме того, выяснилось, что чем выше уровень витамина D, тем ниже вероятность возникновения рака. С увеличением этого показателя на каждые 10 нг/мл риск снижается на 26%.

    Эксперты сообщили, что механизм этой взаимосвязи пока основательно не изучен. Один из лучших источников витамина D для человека - воздействие солнечных лучей ежедневно в течение 10 минут, напомнили ученые.

    medicinform.net

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