Витамин D защищает от возникновения рака толстой кишки

Высокий уровень витамина D в крови позволяет снизить риск возникновения рака толстой кишки, утверждают китайские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором проанализировали результаты 18 научно-исследовательских работ на тему влияния витамина D на риск возникновения рака толстой кишки, в которых приняли участие около 1 млн. человек. Выяснилось, что у людей с наиболее высоким уровнем этого витамина в крови риск возникновения рака был ниже на 33%.

Кроме того, выяснилось, что чем выше уровень витамина D, тем ниже вероятность возникновения рака. С увеличением этого показателя на каждые 10 нг/мл риск снижается на 26%.

Эксперты сообщили, что механизм этой взаимосвязи пока основательно не изучен. Один из лучших источников витамина D для человека - воздействие солнечных лучей ежедневно в течение 10 минут, напомнили ученые.



medicinform.net