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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сенат США может ограничить Трампа в смягчении санкций против России
    Опубликовано: 2017-02-09 13:15:07

    Сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями Трампа по смягчению санкций против России.

    Шестеро сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России. Проект закона был представлен в Сенате в среду, передает Укринформ.

    Документ называется Закон о пересмотре санкций против России. Он требует, чтобы президент США уведомил Конгресс перед тем, как ослабить экономические санкции против РФ, связанные с ее агрессией по отношению к Украине.

    "Это не атака на президента. Это, прежде всего, для того, чтобы восстановить нашу роль", — заметил один из соавторов законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин.

    Он также подтвердил, что эта инициатива пользуется значительной двухпартийной поддержкой.

    Республиканец Джон Маккейн, известный своей критикой идеи Трампа относительно сближения с Россией, отметил: "Если мы не сохраним эти санкции и даже не увеличим их, это будет стимулировать Путина, который является военным преступником".

    Авторами нового законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Марко Рубио, а также представители Демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

    20 декабря сообщалось, Министерство финансов США расширило список санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине.

    9 февраля сообщалось, что Сенат США утвердил на пост генерального прокурора сенатора-республиканца Джеффа Сешнса.

    Инф. delo.ua

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