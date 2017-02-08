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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинские ученые вывели красный и синий сорт картошки
    Опубликовано: 2017-02-08 13:15:50

    Ученые из Института картофелеводства вывели два новых цветных сорта картофеля.

    Украинский Институт картофелеводства создал два сорта с красочной расцветкой мякоти клубней: Солоха — с синей мякотью и Хортица — с красной. Передает Agronews.org со ссылкой на AgroTimes.

    Как отмечают ученые Института, картофель с красной, синей и фиолетовой мякотью содержит в 6-7 раз больше антиоксидантов в отличии от привычного картофеля. Его больше, чем в моркови, луке и белом перце.

    Клубни, богатые на пигмент антоциан, сохраняют цвет даже после тепловой обработки: их можно жарить, использовать для приготовления пюре и других блюд. Именно антоцианы обеспечивают интенсивный фиолетовый цвет баклажана, темного винограда, ежевики и черники. Пигмент, как считается, является сильным антиоксидантом и оздоравливает кровеносную систему.

    Блюда из цветного картофеля готовят так же, как и из картофеля с белым, кремовым или желтым мякишем.

    Во многих странах натурально окрашенный картофель пользуется высоким спросом в ресторанах, а также у огородников — любителей экзотики. В США картофелеперерабатывающие заводы уже производят продукты из цветного картофеля: салаты и цветные чипсы. Наиболее популярные сорта — Congo, Blaue Hindelbank, All Blue, Red Pearl, Purple Peruvian, Alaska Sweetheart, Cranberry Red. К тому же некоторые цветные сорта можно есть сырыми.

    Инф. delo.ua

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