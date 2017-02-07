  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Германии приняли новые меры борьбы с терроризмом
    Опубликовано: 2017-02-07 18:00:51

    Главы партий, входящих в правящую коалицию в Германии, приняли план из десяти пунктов.
    Лидеры партий, входящих в правящую в Германии большую коалицию, согласовали план укрепления безопасности в стране, разработанный министерствами внутренних дел и юстиции ФРГ после берлинского теракта.
    Антитеррористические меры обсуждались на встрече главы Христанско-демократического союза, канцлера Ангелы Меркель с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партии Германии Зигмаром Габриэлем.
    На встрече присутствовали также другие представители федерального и баварского правительств.
    Правящая коалиция должна была в ходе мюнхенской встречи разработать единую концепцию безопасности в преддверии совместного заседания с руководителями федеральных земель 9 февраля. Встреча в Мюнхене длилась два часа и завершилась без заявлений для прессы.
    По информации источников в правительственных кругах, правящая коалиция договорилась, в частности, об упрощении процедуры наблюдения за потенциальными нарушителями, расширения возможности их ареста с последующей высылкой из Германии, а также о федеральной программе борьбы с исламским экстремизмом.
    Кроме того, власти намерены активнее решать проблему высылки мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ. Об этом сообщила сама Меркель еще до начала встречи в Мюнхене. По ее словам, количество решений по ходатайствам об убежище растет и 40% соискателей получают отказы.

    Инф. korrespondent.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...