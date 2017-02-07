В Германии приняли новые меры борьбы с терроризмом Опубликовано: Главы партий, входящих в правящую коалицию в Германии, приняли план из десяти пунктов.

Лидеры партий, входящих в правящую в Германии большую коалицию, согласовали план укрепления безопасности в стране, разработанный министерствами внутренних дел и юстиции ФРГ после берлинского теракта.

Антитеррористические меры обсуждались на встрече главы Христанско-демократического союза, канцлера Ангелы Меркель с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партии Германии Зигмаром Габриэлем.

На встрече присутствовали также другие представители федерального и баварского правительств.

Правящая коалиция должна была в ходе мюнхенской встречи разработать единую концепцию безопасности в преддверии совместного заседания с руководителями федеральных земель 9 февраля. Встреча в Мюнхене длилась два часа и завершилась без заявлений для прессы.

По информации источников в правительственных кругах, правящая коалиция договорилась, в частности, об упрощении процедуры наблюдения за потенциальными нарушителями, расширения возможности их ареста с последующей высылкой из Германии, а также о федеральной программе борьбы с исламским экстремизмом.

Кроме того, власти намерены активнее решать проблему высылки мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ. Об этом сообщила сама Меркель еще до начала встречи в Мюнхене. По ее словам, количество решений по ходатайствам об убежище растет и 40% соискателей получают отказы. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.