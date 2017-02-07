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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Парламент Израиля узаконил поселения на палестинских землях
    Опубликовано: 2017-02-07 14:30:25

    Законопроект, одобренный в понедельник, получил неоднозначную оценку в обществе и, скорее всего, будет оспорен в суде.

    Парламент Израиля принял спорный закон, который легализует около четырех тысяч домов, незаконно построенных в поселениях на оккупированном Западном берегу.

    Законопроект был одобрен 60 голосами против 52, передает Би-би-си.

    В одобренном депутатами документе говорится, что палестинцы, которые изначально владели землей, получат в качестве компенсации деньги или другой участок земли.

    Новый президент США Дональд Трамп занял более мягкую позицию по отношению к израильским поселениям, чем его предшественник Барак Обама, несмотря на критику международного сообщества.

    На этом фоне Израиль предпринял несколько шагов в поддержку строительства поселений в последние недели.

    Законопроект, одобренный в понедельник, получил неоднозначную оценку в обществе и, скорее всего, будет оспорен в суде.

    Генпрокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал законопроект неконституционным и заявил, что не будет защищать его в Верховном суде.

    Министр Офир Акунис во время дебатов перед голосованием заявил: "Мы голосуем за связь еврейского народа и его земли. Вся эта земля наша. Вся."

    Оппозиционные депутаты с мест кричали на членов правительственной коалиции, выступавших в поддержку законопроекта, а наблюдавшие за голосованием подняли кусок черной ткани в знак протеста.

    Палестинцы уже выступили с осуждением закона.

    "Это эскалация, которая приведет лишь к большей нестабильности и хаосу", - заявил представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса.

    Около 600 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных после израильской оккупации 1967 года Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

    Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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